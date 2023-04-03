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Израиль ликвидировал НЛО из Сирии

Израиль ликвидировал НЛО из Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне в небе Израиля был обнаружен неопознанный летающий объект. ВВС Израиля сначала сопроводили его, а затем ликвидировали вдали от населенных пунктов, убедившись, что он не представляет угрозы безопасности граждан.

Как сообщили в армии Израиля, накануне вечером военно-воздушные силы Еврейского государства уничтожили неопознанный летающий объект, вторгшийся в израильское воздушное пространство из Сирии.

За передвижением НЛО израильские ВВС следили еще на сирийской территории. Как только он опасно приблизился к территории Еврейского государство, в небо были подняты военные самолеты и вертолеты.

Поначалу израильская военная авиация сопровождала НЛО, прибывший из Сирии, а затем сбила его. Военные подчеркнули, что объект был ликвидирован вдали от населенных пунктов и не угрожал безопасности израильских граждан.

В настоящее время эксперты исследуют обломки НЛО. Тель-Авив не раскрывает, что за летающий объект это был.

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