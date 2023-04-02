Арабский мир присоединился к России в сокращении нефти

Опубликовано: 21:28, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо России, Саудовской Аравии и Казахстана в добровольном сокращении производства нефти в течение трех кварталов будут участвовать еще пять стран арабского мира. Суммарно они понизят добычу "черного золота" на 0,571 млн баррелей ежесуточно.

Российская инициатива о добровольном сокращении нефтяного производства до конца года ради контроля цены на нефть получила сегодня отклик не только в Казахстане и Саудовской Аравии, но и в других странах арабского мира, участвующих в формате ОПЕК+ – Алжире, Ираке, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Так, Ирак согласился добывать до конца года на 0,211 млн баррелей нефти меньше ежесуточно.

ОАЭ снизит производство нефти на 0,144 млн баррелей ежесуточно. Кувейт уменьшит нефтяную добычу на 0,128 млн баррелей ежесуточно.

Алжир откажется от производства 48 тыс баррелей ежесуточно. Наконец, Оман понизит добычу "черного золота" на 40 тыс баррелей ежесуточно.

Напомним, что Россия сообщила сегодня о решении снизить производство нефти в течение трех кварталов на 0,5 млн баррелей ежесуточно относительно средних показателей февраля. На те же 0,5 млн баррелей ежесуточно будет добывать меньше Саудовская Аравия, а Казахстан сократить добычу "черного золота" на 78 тыс баррелей.