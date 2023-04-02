Израиль готов воевать с Ираном в Сирии

Опубликовано: 20:57, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил сегодня, что Еврейское государство готово начать боевые действия против армии Ирана на территории Сирии с конечной целью выдавить иранские войска из сопредельного государства. Также он обвинил Иран во влиянии на Иудею, Западный берег реки Иордан и Газу.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант, произнося речь перед военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил о готовности Еврейского государства в случае необходимости воевать с иранской армией на территории Сирии.

Галант пояснил, что такая необходимость возникнет, если Тегеран чрезмерно укрепит позиции иранской армии вблизи от израильских границ. В таком случае Тель-Авив будет готов к боям вплоть до выдавливания сил ИРИ из Сирии.

Министр подчеркнул, что Израиль не позволит ни Ирану, ни ливанской группировка "Хезболла" нанести вред израильским гражданам. При этом он обратил внимание, что угрозы безопасности Еврейского государства увеличиваются со всех сторон.

В частности, он обвинил Тегеран в завоевании влияния на Иудею, Западный берег реки Иордан и Газу.