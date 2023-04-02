Зачем "правая рука" Пашиняна летит в Румынию?

Опубликовано: 19:57, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзоян завтра посетит Румынию с рабочим визитом, чтобы поговорить с румынскими чиновниками об укреплении связей Еревана и Евросоюза, а также еще раз озвучить антиазербайджанское видение перспектив безопасности на Южном Кавказе.

"Правая рука" премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арарат Мирзоян, в настоящее время занимающий должность министра иностранных дел, завтра улетает в Румынию.

Как уточнили в армянском внешнеполитическом ведомстве, Мирзоян летит в Бухарест в рамках рабочего визита.

Целью его пребывания в Бухаресте станут переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску и местными законодателями, а также пресс-конференция, армянской часть которой, как можно ожидать, будет посвящена антиазербайджанским заявлениям Мирзояна.

В ведомстве сообщили, что Арарат Мирзоян намерен поднять вопрос об укреплении сотрудничества Румынии с Арменией в двустороннем формате и формате Армения-Евросоюз и поговорить с Ауреску об армянском видении перспектив безопасности на Южном Кавказе и стабилизации региона.

Примечательно, что Мирзоян прилетит в Бухарест спустя дня после начала исполнения контракта Азербайджан-Румыния на поставку румынским потребителям 1 млрд кубометров азербайджанского газа.