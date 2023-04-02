Россия снижает нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки

Опубликовано: 18:24, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как сообщил сегодня заместитель председателя правительства России Александр Новак, российские нефтяные компании суммарно сократят производство нефти на 0,5 млн баррелей ежесуточно до начала 2024 года. Уменьшение производства нефти будет отсчитываться от средних показателей февраля. Таким образом РФ присоединилась к инициативе Саудовской Аравии и Казахстана.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак опубликовал сегодня объявление о сокращении производства российской нефти на 0,5 млн баррелей ежесуточно вплоть до 2024 года. Заместитель Михаила Мишустина пояснил, что речь идет о добровольном уменьшении нефтяного производства с целью поддержки баланса между предложением и спросом на "черное золото".

Новак уточнил, что уменьшение на 0,5 млн баррелей ежесуточно будет отсчитываться от среднесуточных показателей производства нефти в феврале 2023 года.

Зачем Россия сокращает производство нефти?

Заместитель Михаила Мишустина обратил внимание на то, что сейчас для глобального рынка нефти наступили тяжелые времена: в США и ЕС разрастается банковский кризис, связанный с ошибками финансовой деятельности, западные политики принимают не обоснованные экономически решения в рамках национальных энергетических политик, а в целом в мировой экономике сохраняется слишком высокая неопределенность.

В связи со всем этим глобальный рынок нефти в настоящее время лишен самого главного условия стабильного развития – предсказуемости, в связи с чем для него стала вновь характерна разрушительная волатильность цен, не позволяющая эффективно вести бизнес как производителям "черного золота", так и его потребителям.

Не только Россия сокращает производство нефти

Если раньше Москва намеревалась снизить производство нефти на 0,5 млн баррелей ежесуточно на три месяца, то теперь обстоятельства требуют, чтобы это снижение действовало в течение трех кварталов. Таким образом Россия присоединилась к инициативе Саудовской Аравии и Казахстана, которые так же добровольно решили уменьшить свое производство нефти на 0,5 млн баррелей и 78 тыс баррелей ежесуточно.