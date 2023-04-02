В небе Ирана обнаружен американский авиаразведчик

Опубликовано: 16:57, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным ВМС ИРИ, иранское воздушное пространство сегодня было кратковременно нарушено американским авиаразведчиком, специализирующемся на радиоэлектронном слежении большого действия. Как только диспетчеры подали ему сигнал о нарушении, американская боевая машина немедленно покинул иранский участок неба.

Иранские СМИ сообщили сегодня о военном инциденте, произошедшем над Оманским заливом: авиаразведчик ВМС США залетел в воздушное пространство над территорией Исламской Республики и был отогнан диспетчерами ВМС ИРИ в нейтральное небо.

Уточняется, что речь идет о пилотируемой боевой машине радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II, которая в процессе разведки в заливе оказалась над территориальными водами ИРИ.

Как утверждают ВМС ИРИ, обнаружив авиаразведчик, диспетчеры послали ему сообщение о необходимости покинуть иранский участок неба, и тот немедленно подчинился.

Американская сторона никак не комментирует этот инцидент, возможно, Пентагон не будет даже подтверждать факт нарушения иранского воздушного пространства.