СМИ: на майские праздники из Сочи снова станет ходить паром в Трабзон

Опубликовано: 13:12, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже 1 мая после девяти лет перерыва между Сочи и турецким Трабзоном снова начнет ходить морской паром – такое соглашение будет подписано 6 апреля. Паром будет перевозить до 300 человек и 200 автомобилей.

В предстоящие майские праздники на линию между Сочи и турецким Трабзоном по Черному морю снова начнет ходить грузопассажирский паром, сообщил глава торгово-промышленной палаты турецкой провинции Эркут Челеби.

Соглашение о запуске паромного сообщения будет подписано на этой неделе. На линии планируется задействовать паром вместимостью в 300 человек, также он позволит перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров, пишет турецкая газета Yeni Akit.

Сколько паромов будет задействовано на маршруте и периодичность их движения не сообщается.

Напомним, такие паромы связывали Сочи и Трабзон 22 года – они ходили с 1992 по 2014 годы.