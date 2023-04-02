В России 9,5 тысяч новых заболевших коронавирусом

Опубликовано: 12:36, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки в России выявили 9 591 новых заболевших коронавирусом, средний уровень заболевания держится на отметке 9-10 тысяч человек,

Число новых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 591, летальных исходов из-за ковида - на 31. сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Наибольший рост заболевших снова показывает столица - в Москве выявили 1 358 новых заболевших. В Санкт-Петербурге таковых лишь 1022. Немного упало число новых заболевших и в Московской области – здесь 171 новый инфицированный, в Краснодарском крае заражены еще 186 человек, 215 новых инфицированных и в Ставропольском крае, в Крыму 67 новых заболевших.

Чуть ниже заболеваемость в северокавказских республиках. В Кабардино-Балкарии 16 новых заболевших, в Дагестане 12 новых пациентов, в Адыгее заболели 14 человек, в Карачаево-Черкесии сообщают о девяти новых заболевших, в Чечне двое инфицированных, а вот в Ингушетии новых заболевших нет. а вот Северная Осетия показала рост числа инфицированных до 12 человек.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 946 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии заразились 22 656 126 россиян, умерли от последствий болезни 397 312 пациента. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 833 против 12 284 днем ранее, до 22 017 621.

За сутки в больницы госпитализировали 589 заболевших, днем ранее их было вдвое больше - 1 164 человека.