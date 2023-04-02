Весна вступает в свои права в Москве и Подмосковье

Опубликовано: 10:26, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится настоящая весенняя погода – будет пасмурно, но сквозь тучи периодически будет пробиваться солнце, а воздух местами прогреется до 13 градусов тепла.

В Москве и Подмосковье сегодня будет по-весеннему тепло, и хотя небо будет затянуто тучами и кое-где даже пройдет небольшой дождь, будет и солнце, и тепло – воздух прогреется до 13 градусов.

Дождь пройдет лишь местами, и большей частью в Подмосковье. Будет облачно с прояснениями, температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13 градусов тепла. Ветер будет дуть теплый, южный, его скорость составит 6-11 м/c, рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление вернется в норму и составит 746 мм ртутного столба.