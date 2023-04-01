Опубликовано: 23:05, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский пианист-виртуоз удостоился второго приза конкурса имени Артура Рубинштейна, который проходил в Тель-Авиве. Кроме того, исполнителю досталось восемь специальных наград.

Молодой грузинский пианист-виртуоз Георгий Гигашвили получил второй приз Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве. Кроме призового места, он также был удостоен восьми специальных наград – Приз молодежного жюри, Приз за лучшее исполнение камерной музыки, Приз зрительских симпатий в онлайн голосовании и медаль мира Израиля.

Интересно, что Георгий Гигашвили стал третьим пианистом из Грузии, который попал в число победителей конкурса имени Артура Рубинштейна.

Также Георгий был единственным финалистом, после выступления которого зал аплодировал стоя в течение нескольких минут, отмечает Sputnik Грузия.

Первый приз достался 18-летнему представителю Канады Кевину Чену, исполнившему Первый концерт Чайковского. На третьем месте – Юкине Куроки из Японии. В финале она исполнила Первый концерт Листа.