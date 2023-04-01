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Верхний Ларс открылся для всех

Верхний Ларс открылся для всех
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Ранее движение было запрещено движение грузовиков.

Главк МЧС Северной Осетии проинформировал о том, что передвижение по Военно-Грузинской дороге свободно для всех видов транспорта в обе стороны. Ранее движение в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывалось для грузовиков.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 13:00 по Москве 1 апреля 2023 года до особого распоряжения»

– сообщает ведомство.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога сейчас – это единственный сухопутный маршрут, который связывает Грузию и РФ.

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