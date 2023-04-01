Верхний Ларс открылся для всех

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Ранее движение было запрещено движение грузовиков.
Главк МЧС Северной Осетии проинформировал о том, что передвижение по Военно-Грузинской дороге свободно для всех видов транспорта в обе стороны. Ранее движение в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывалось для грузовиков.
«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 13:00 по Москве 1 апреля 2023 года до особого распоряжения»
– сообщает ведомство.
Напомним, что Военно-Грузинская дорога сейчас – это единственный сухопутный маршрут, который связывает Грузию и РФ.