Баку: Иран ведет к кризису отношения с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Азербайджана прокомментировал очередные выпады, которые совершил Тегеран в отношении Баку.
Свое сообщение Айхан Гаджизаде посвятил высказываниям иранского коллеги Насира Канани, посвященным брифингу, прошедшему в рамках визита в Израиль главы МИД АР Джейхуна Байрамова.
По словам азербайджанского дипломата, Баку уже описывал свою позицию по обвинениям в свой адрес.
"Главный вопрос заключается в том, почему иранская сторона придерживается своей систематической модели отклонения от норм и рациональности в суждениях. Это явно предвзятый подход"
— констатировал Айхан Гаджизаде.
Пресс-секретарь порекомендовал всем, кто желает узнать истину, обратиться к первоисточнику, то есть своими глазами посмотреть брифинг.
МИД Азербайджана о словах Канани
Накануне азербайджанское внешнеполитическое ведомство подробно прокомментировало заявления иранского дипломата, обратив особое внимание на то, что Джейхун Байрамов на брифинге с израильским коллегой никоим образом не высказывался против Ирана.
"В частности, мы рассматриваем данное заявление, сделанное министерством иностранных дел Ирана, как очередной шаг против Азербайджана"
— МИД АР.
В ведомстве подчеркнули, что Азербайджанская Республика никогда никому не позволяла использовать свою территорию против третьих стран.
В министерстве пояснили, что, наоборот, именно из ИРИ слышны антиазербайджанские угрозы, именно Исламская Республика совершает провокации.
В МИД перечислили целый ряд таких примеров:
- учения ВС Ирана вдоль границ Азербайджана;
- военные полеты у границы с АР;
- направленные против Баку заявления иранских чиновников;
- создание КСИР видеороликов с угрозами Азербайджану, снятых у Худаферинского моста с участием детей;
- теракт против азербайджанского посольства в Иране;
- теракт против депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы - первые результаты расследования ведут в Иран.
Отношения Ирана с Арменией
В МИД Азербайджана также прокомментировали угрозу, которую несет для обстановки в регионе "ирано-армянское братство".
В Баку напомнили, что Тегеран в течение всех 30 лет игнорировал факт армянской оккупации территорий Азербайджана - Карабаха и Восточного Зангезура. Иранские власти также не интересовало то, что захваченные оккупантами азербайджанские земли подвергаются разграблению, и на рынках Ирана свободно продаются камни, на которые были разобраны дома в оккупированных районах. Не реагировали в ИРИ и на уничтожение и осквернение подавляющего большинства - 65 из 67 - мечетей.
"В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Канани. Это заявление является очередным шагом в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисного состояния", - предупредили в МИД Азербайджана.