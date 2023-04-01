Баку: Иран ведет к кризису отношения с Азербайджаном

Опубликовано: 12:43, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Худаферинский мост через реку Араз

В МИД Азербайджана опровергли обвинения, которые выразил Иран в связи с брифингом главы ведомства в Израиле. В Баку также пояснили, что именно шаги Тегерана способствуют доведению отношений между Азербайджаном и Ираном до кризиса.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана прокомментировал очередные выпады, которые совершил Тегеран в отношении Баку.

Свое сообщение Айхан Гаджизаде посвятил высказываниям иранского коллеги Насира Канани, посвященным брифингу, прошедшему в рамках визита в Израиль главы МИД АР Джейхуна Байрамова.

По словам азербайджанского дипломата, Баку уже описывал свою позицию по обвинениям в свой адрес.

"Главный вопрос заключается в том, почему иранская сторона придерживается своей систематической модели отклонения от норм и рациональности в суждениях. Это явно предвзятый подход"

— констатировал Айхан Гаджизаде.

Пресс-секретарь порекомендовал всем, кто желает узнать истину, обратиться к первоисточнику, то есть своими глазами посмотреть брифинг.

МИД Азербайджана о словах Канани

Накануне азербайджанское внешнеполитическое ведомство подробно прокомментировало заявления иранского дипломата, обратив особое внимание на то, что Джейхун Байрамов на брифинге с израильским коллегой никоим образом не высказывался против Ирана.

"В частности, мы рассматриваем данное заявление, сделанное министерством иностранных дел Ирана, как очередной шаг против Азербайджана"

— МИД АР.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджанская Республика никогда никому не позволяла использовать свою территорию против третьих стран.

В министерстве пояснили, что, наоборот, именно из ИРИ слышны антиазербайджанские угрозы, именно Исламская Республика совершает провокации.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Вид на Иран через реку Араз

В МИД перечислили целый ряд таких примеров:

учения ВС Ирана вдоль границ Азербайджана;

военные полеты у границы с АР;

направленные против Баку заявления иранских чиновников;

создание КСИР видеороликов с угрозами Азербайджану, снятых у Худаферинского моста с участием детей;

теракт против азербайджанского посольства в Иране;

теракт против депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы - первые результаты расследования ведут в Иран.

Отношения Ирана с Арменией

В МИД Азербайджана также прокомментировали угрозу, которую несет для обстановки в регионе "ирано-армянское братство".

В Баку напомнили, что Тегеран в течение всех 30 лет игнорировал факт армянской оккупации территорий Азербайджана - Карабаха и Восточного Зангезура. Иранские власти также не интересовало то, что захваченные оккупантами азербайджанские земли подвергаются разграблению, и на рынках Ирана свободно продаются камни, на которые были разобраны дома в оккупированных районах. Не реагировали в ИРИ и на уничтожение и осквернение подавляющего большинства - 65 из 67 - мечетей.

"В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Канани. Это заявление является очередным шагом в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисного состояния", - предупредили в МИД Азербайджана.