Поджигатель отеля "Амбассадор" пойман в Тбилиси

Опубликовано: 11:47, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Полиция Грузии задержала молодого мужчину, которого подозревают в совершении поджога. По версии следствия, именно из-за него накануне чуть не сгорел крупный отель в центре Тбилиси.

Подозреваемый в поджоге отеля "Амбассадор" задержан в Грузии, сообщает МВД.

Это постоялец отеля. Следствие считает, что именно он сознательно сделал так, что начался пожар, охвативший в итоге два этажа гостиницы. Мужчина был пойман по горячим следам.

Теперь А. Л., 1995 г. р., обвиняется в порче или уничтожении предмета путем поджога. Ему грозит тюрьма - от 3 до 5 лет.

Накануне СМИ сообщили, что причиной пожара был поджог, который устроил посетитель казино, расстроившийся из-за крупного проигрыша.