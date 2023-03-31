Встреча Михаила Галузина и Полада Бюльбюль оглы прошла в Москве

Опубликовано: 23:10, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана в РФ провели встречу. Михаил Галузин и Полад Бюльбюль оглы обсудили двусторонние отношения и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы прошла сегодня в Москве.

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры прошли конструктивно.

Дипломаты обсудили ряд текущих вопросов развития российско-азербайджанского сотрудничества.

"Затронут также ряд актуальных региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении"

— МИД РФ

Телефонный разговор президентов

Вечером 16 марта президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор. Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили пути достижения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Главы государств рассмотрели практические шаги в этом направлении, причем в ключе трехсторонних договоренностей лидеров РФ, АР и РА.

Путин и Алиев также поговорили о развитии региональных транспортных коммуникаций и экономических связей.