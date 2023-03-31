Встреча Михаила Галузина и Полада Бюльбюль оглы прошла в Москве

Встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы прошла сегодня в Москве.
Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Переговоры прошли конструктивно.
Дипломаты обсудили ряд текущих вопросов развития российско-азербайджанского сотрудничества.
"Затронут также ряд актуальных региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении"
— МИД РФ
Телефонный разговор президентов
Вечером 16 марта президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор. Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили пути достижения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Главы государств рассмотрели практические шаги в этом направлении, причем в ключе трехсторонних договоренностей лидеров РФ, АР и РА.
Путин и Алиев также поговорили о развитии региональных транспортных коммуникаций и экономических связей.