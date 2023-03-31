Отель "Амбассадор" горит в Тбилиси

Опубликовано: 19:00, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный отель загорелся в Тбилиси. Огонь охватит два верхних этажа флигеля. Пожар уже локализован, в результате никто не пострадал.

Отель "Амбассадор" горит в центре Тбилиси, детали сообщает МВД Грузии.

Возгорание началось на третьем и четвертом этажах флигеля отеля. Пожар был настолько сильным, что языки пламени вырывались наружу и были видны издалека.

Тушение

Пожарные прибыли на место ЧП сразу после получения сигнала о нем. В данный момент с огнем борются 16 расчетов.

Возгорание уже удалось локализовать, по предварительным данным, пострадавших нет.

Так как во время пожара дул сильный ветер, то огонь мог перекинуться на расположенные рядом дома, в том числе на Театр марионеток имени Резо Габриадзе. Однако этой опасности удалось избежать.

Причина ЧП пока не известна, ее установят специалисты.