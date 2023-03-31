Отель "Амбассадор" горит в Тбилиси

Крупный отель загорелся в Тбилиси. Огонь охватит два верхних этажа флигеля. Пожар уже локализован, в результате никто не пострадал.
Отель "Амбассадор" горит в центре Тбилиси, детали сообщает МВД Грузии.
Возгорание началось на третьем и четвертом этажах флигеля отеля. Пожар был настолько сильным, что языки пламени вырывались наружу и были видны издалека.
Тушение
Пожарные прибыли на место ЧП сразу после получения сигнала о нем. В данный момент с огнем борются 16 расчетов.
Возгорание уже удалось локализовать, по предварительным данным, пострадавших нет.
Так как во время пожара дул сильный ветер, то огонь мог перекинуться на расположенные рядом дома, в том числе на Театр марионеток имени Резо Габриадзе. Однако этой опасности удалось избежать.
Причина ЧП пока не известна, ее установят специалисты.