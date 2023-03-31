Опубликовано: 16:59, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России утвердили обновленную концепцию внешней политики, в которой учитываются все изменения в мировой политике. Предыдущий документ, действовавший с 2016 года, утратил свою актуальность

В пятницу президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики страны. Она призвана заменить предыдущий документ, действовавший с 2016 года.

Из указа главы государства, размещенного на портале правовой информации, следует, что приоритетное внимание РФ в новой концепции будет уделяться развитию отношений с семью государствами - Ираном, Турцией, Китаем, Индией, Саудовской Аравией, Сирией и Египтом. Также Москва намерена развивать взаимодействие с членами Организации исламского сотрудничества и странами Латинской Америки.

Кроме того, в концепции сказано, что Россия не является врагом для западных стран и не собирается изолироваться от них.

Помимо этого, РФ будет бороться с русофобией, а любая угроза со стороны "недружественных стран" будет считаться "экзистенциальной". При этом в документе подчеркивается, что Россия может прибегнуть к использованию вооруженных сил в случае атаки на себя и своих союзников.

В концепции определен и флагманский проект РФ на XXI век. Им должно стать превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира и процветания.