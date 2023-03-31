Теннисистам из России и Беларуси разрешили выступить на Уимблдоне

Опубликовано: 15:59, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российским и белорусским спортсменам озвучили условия для участия в Уимблдонском турнире. Они смогут сделать это только в нейтральном статусе. Кроме того, спортсменам из РФ и РБ запрещено поддерживать боевые действия и получать госфинансирование из своих стран

Теннисисты из России и Беларуси смогут принять участие в турнире Большого шлема в Уимблдоне в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе AELTC.

Организаторы отмечают, что готовы допустить спортсменов из этих стран, но только при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом.

Кроме того, для участия в турнире им нельзя поддерживать боевые действия и получать государственные средства из России или Беларуси.

По данным британских СМИ, накануне соревнований спортсмены из этих стран будут подписывать специальный документ, где будут прописаны все эти пункты.