Опубликовано: 13:40, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переданный России французский завод по производству моторного масла будет поставлять свою продукцию в Азербайджан. Общий объем экспорта в текущем году составит примерно 2 млн литров.

Россия начнет поставки моторных масел в Азербайджан и ряд стран, входящих в состав СНГ. Экспортом займется завод смазочных материалов в Калужской области, который французская компания TotalEnergies передала во владение российскому менеджменту, заявил директор нового владельца завода ООО "Топ лубрикантс" Егор Попов.

По его словам, к поставкам продукции Россия намерена приступить летом из-за некоторых отложенных вопросов. Он добавил, моторные масла, произведенные на Калужском заводе, будут экспортироваться в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

При этом менеджер выразил уверенность в том, что компания будет поставлять свои произведенные товары и в другие страны, сообщив, что завод готов экспортировать продукцию и во Францию, если их сторона проявит заинтересованность. В то же время Попов подчеркнул, что сейчас компания не собирается продвигать свой товар за границей и обращать внимание на маркетинг из-за небольших объемов.

Как сообщил директор, общий объем экспорта составит примерно 2 млн литров, однако в следующем году он вырастет до 5 млн литров. Менеджер заключил, что компания будет поставлять моторные масла для легковушек и грузовиков.