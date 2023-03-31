Опубликовано: 12:58, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парвиз Шахбазов сообщил о планах Азербайджана экспортировать в этом году 24,5 млрд кубометров газа: порядка 12 млрд кубометров отправится в европейский страны, в Турцию – 10,2 млрд кубометров газа

В 2023 году Азербайджан собрается отправить экспорт 24,5 млрд кубометров природного газа, сообщил руководитель Минэнерго республики Парвиз Шахбазов на саммите глав энергетических ведомств государств, входящих в ОТГ.

По словам азербайджанского министра, из 24,5 млрд кубометров, страны Евросоюза получат порядка 12 млрд куб м, а Турции достанется 10, 2 млрд кубометров природного сырья.

Шахбазов заявил, что после открытия Южного газового коридора Азербайджан поставил Турции почти 21 млрд газовых кубометров, а европейские государства получили от Баку 22 млрд кубометров.

В конце 2022 года было объявлено о старте коммерческих поставок азербайджанского газа в Евросоюз через Трансадриатический трубопровод. По условию, Баку экспортирует свыше 10 млрд кубометров газа в Европу, которые будут разделены между Италией (8 млрд), Грецией и Болгарией (2 млрд) и прилегающими рынками (остальные объемы). Поставки рассчитаны на 25 лет.