Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов встретился с руководителем Государства Палестина Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Стороны затронули вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числу современную обстановку на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
Аббас выразил восхищение обширной повестке азербайджано-палестинского сотрудничества, взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций. Он отметил, что работа Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения заслуживает слов благодарности.
В свою очередь Байрамов напомнил о праздновании в прошлом году 30-летия установлению дипотношений между Азербайджаном и Палестиной. Он подчеркнул, что двусторонние связи укрепляют дружба, общие ценности и солидарность. Министр заверил, что появление представительства АР в Палестине станет катализатором ускорения развития двусторонних отношений.
Помимо этого, глава МИД сообщил об обстановке на Южном Кавказе в настоящее время. Он рассказал о мерах, которые принимает Баку для обеспечения возвращения временных переселенцев в свои родные края, ситуации в регионе после 44-дневной войны Азербайджана, а также о провокационных действиях ереванской стороны, которая, как добавил Байрамов, не выполняет обязательства и препятствует мирному процессу.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по остальным вопросам, которые на сегодняшний день представляют обоюдный интерес.