Опубликовано: 9:57, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД АР

Джейхун Байрамов провел встречу с Махмудом Аббасом, на которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Южном Кавказе, включая возрождение Карабаха, и другие вопросы.

Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов встретился с руководителем Государства Палестина Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны затронули вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числу современную обстановку на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Аббас выразил восхищение обширной повестке азербайджано-палестинского сотрудничества, взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций. Он отметил, что работа Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения заслуживает слов благодарности.

В свою очередь Байрамов напомнил о праздновании в прошлом году 30-летия установлению дипотношений между Азербайджаном и Палестиной. Он подчеркнул, что двусторонние связи укрепляют дружба, общие ценности и солидарность. Министр заверил, что появление представительства АР в Палестине станет катализатором ускорения развития двусторонних отношений.

Помимо этого, глава МИД сообщил об обстановке на Южном Кавказе в настоящее время. Он рассказал о мерах, которые принимает Баку для обеспечения возвращения временных переселенцев в свои родные края, ситуации в регионе после 44-дневной войны Азербайджана, а также о провокационных действиях ереванской стороны, которая, как добавил Байрамов, не выполняет обязательства и препятствует мирному процессу.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по остальным вопросам, которые на сегодняшний день представляют обоюдный интерес.