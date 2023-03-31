Израиль и США пытаются наладить отношения

Глава Госдепа Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
На фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и Израиля стороны обсудили важность продолжения двусторонних отношений и поиск путей выхода из кризиса.
Кроме того, главы дипведомств обсудили общие вызовы, в том числе – иранский вопрос, а также усилия по продвижению взаимных интересов.
В заключение шеф израильской дипломатии заверил главу Госдепа в том, что Израиль считает США ближайшим другом и партнером.
«Отношения с Соединенными Штатами являются основой внешней политики Израиля. Мы будем всячески работать над укреплением диалога, даже если возникнут разногласия»
– сказал он.
Напомним, что напряжения в отношениях Израиля и США возникли, в том числе, с объявленной коалиционным правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформой. Предложение об ограничении полномочий Верховного суда раскололо израильское общество на два враждующих лагеря, что вызвало озабоченность Вашингтона. В свою очередь, Израиль подозревает, что за организацией протестов в стране стоит американская администрация.