Израиль и США пытаются наладить отношения

Опубликовано: 8:49, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы дипведомств Израиля и США провели переговоры на фоне продолжающегося кризиса в отношениях двух стран. Было подчеркнуто, что стороны продолжат шаги по нормализации отношений.

Глава Госдепа Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

На фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и Израиля стороны обсудили важность продолжения двусторонних отношений и поиск путей выхода из кризиса.

Кроме того, главы дипведомств обсудили общие вызовы, в том числе – иранский вопрос, а также усилия по продвижению взаимных интересов.

В заключение шеф израильской дипломатии заверил главу Госдепа в том, что Израиль считает США ближайшим другом и партнером.

«Отношения с Соединенными Штатами являются основой внешней политики Израиля. Мы будем всячески работать над укреплением диалога, даже если возникнут разногласия»

– сказал он.

Напомним, что напряжения в отношениях Израиля и США возникли, в том числе, с объявленной коалиционным правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформой. Предложение об ограничении полномочий Верховного суда раскололо израильское общество на два враждующих лагеря, что вызвало озабоченность Вашингтона. В свою очередь, Израиль подозревает, что за организацией протестов в стране стоит американская администрация.