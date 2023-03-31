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Кипр и Израиль будут строить энергокоридор в Европу 

Кипр и Израиль будут строить энергокоридор в Европу 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кипр и Израиль пришли к соглашению продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу.  Кроме того, на встрече обсуждался проект  «Интерконнектор Евразия». 

Глава МИД Кипра Константинос Комбос заявил, что Кипр и Израиль договорились продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу 
Соответствующее заявление было сделано после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

«Мы договорились о том, что должны продвигать возможности и перспективы надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу»

– прокомментировал итоги переговоров он.

Далее министр отметил, что в связи с международной ситуацией. Также на встрече обсуждался проект «Интерконнектор Евразия».

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