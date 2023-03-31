Кипр и Израиль будут строить энергокоридор в Европу 

Кипр и Израиль пришли к соглашению продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу. Кроме того, на встрече обсуждался проект «Интерконнектор Евразия».
Глава МИД Кипра Константинос Комбос заявил, что Кипр и Израиль договорились продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу
Соответствующее заявление было сделано после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.
«Мы договорились о том, что должны продвигать возможности и перспективы надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу»
– прокомментировал итоги переговоров он.
Далее министр отметил, что в связи с международной ситуацией. Также на встрече обсуждался проект «Интерконнектор Евразия».