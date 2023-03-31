Кипр и Израиль будут строить энергокоридор в Европу 

Опубликовано: 7:27, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кипр и Израиль пришли к соглашению продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу. Кроме того, на встрече обсуждался проект «Интерконнектор Евразия».

Глава МИД Кипра Константинос Комбос заявил, что Кипр и Израиль договорились продвигать создание энергетического коридора из Восточного Средиземноморья в Европу

Соответствующее заявление было сделано после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

«Мы договорились о том, что должны продвигать возможности и перспективы надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу»

– прокомментировал итоги переговоров он.

Далее министр отметил, что в связи с международной ситуацией. Также на встрече обсуждался проект «Интерконнектор Евразия».