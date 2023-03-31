Uzbekistan Airways станет чаще летать в Баку

Опубликовано: 7:34, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число прямых рейсов из Ташкента в Баку, которые совершает Uzbekistan Airways, увеличивается до 4 в неделю. Ранее в Азербайджане были отменены требования по коронавирусу для авиапассажиров.

Авиакомпания Uzbekistan Airways начнет совершать больше регулярных полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент.

Попасть на таком рейсе из столицы Узбекистана в столицу Азербайджана и обратно можно будет четыре раза в неделю - по рейсу будет выполняться в оба выходных, еще два рейса назначены на вторник и четверг.

Самый бюджетный билет с багажом из Ташкента в Баку обойдется в 1 918 785 сумов (около $170). Поездка Ташкент-Баку-Ташкент будет стоить минимум 3 874 470 сумов (почти $350).

Отмена коронавирусных ограничений в Азербайджане

Два дня назад, 28 марта, власти Азербайджана отменили ограничения, введенные из-за пандемии ковида, в том числе и те, которые касались въезда в страну.

Теперь прилетающим в Азербайджан пассажирам не нужно предъявлять коронавирусные сертификаты, отменены и обязательные тесты на Covid-19.

Ковидные сертификаты больше не требуются и для того, чтобы сходить на торжество, например, в банкетный зал, в кафе и ресторан, посетить спортивное и оздоровительное учреждение, зайти в большие ТЦ. И, что особенно важно для туристов, предоставлять коронавирусный документ не потребуется при заселении в отель и поездках на междугородних автобусах.