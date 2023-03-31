Uzbekistan Airways станет чаще летать в Баку

Авиакомпания Uzbekistan Airways начнет совершать больше регулярных полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент.
Попасть на таком рейсе из столицы Узбекистана в столицу Азербайджана и обратно можно будет четыре раза в неделю - по рейсу будет выполняться в оба выходных, еще два рейса назначены на вторник и четверг.
Самый бюджетный билет с багажом из Ташкента в Баку обойдется в 1 918 785 сумов (около $170). Поездка Ташкент-Баку-Ташкент будет стоить минимум 3 874 470 сумов (почти $350).
Отмена коронавирусных ограничений в Азербайджане
Два дня назад, 28 марта, власти Азербайджана отменили ограничения, введенные из-за пандемии ковида, в том числе и те, которые касались въезда в страну.
Теперь прилетающим в Азербайджан пассажирам не нужно предъявлять коронавирусные сертификаты, отменены и обязательные тесты на Covid-19.
Ковидные сертификаты больше не требуются и для того, чтобы сходить на торжество, например, в банкетный зал, в кафе и ресторан, посетить спортивное и оздоровительное учреждение, зайти в большие ТЦ. И, что особенно важно для туристов, предоставлять коронавирусный документ не потребуется при заселении в отель и поездках на междугородних автобусах.