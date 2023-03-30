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Венгрия, Болгария и Румыния оформят соглашение для поставок азербайджанского газа

Венгрия, Болгария и Румыния оформят соглашение для поставок азербайджанского газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Будапешт, София и Бухарест согласовывают детали договора о развитии инфраструктуры, которая упростит доступ к азербайджанскому газу. Документ может быть оформлен уже к маю этого года

Венгрия, Болгария и Румыния занимаются согласованием параметров соглашения о развитии инфраструктуры в Юго-Восточной Европе, которая упростит доступ к азербайджанскому газу. Об этом рассказал глава венгерского МИД.

По словам Петера Сийярто, документ должен быть оформлен к маю.

Он также напомнил, что Венгрия надеется приступить к импорту газа из Азербайджана в течение этого года. Ежегодно Будапешт хочет получать 1-2 млрд куб метров, добавил руководитель венгерской дипмиссии.

Кроме того, он обратил внимание на то, что часть газа может поступать и через территорию Турции, с руководством которой уже идут соответствующие переговоры.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Азербайджан собирается существенно нарастить экспорт газа в европейские страны. В частности, в увеличении поставок заинтересованы четыре члена ЕС.

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