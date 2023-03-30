В Тель-Авиве прошла первая масштабная акция поддержки судебной реформы, инициированной коалиционным правительством Биньямина Нетаньяху. Всего участие в митинге приняло около двух тысяч демонстрантов.
Эта первая подобная акция сторонников реформы в Тель-Авиве, среди населения которого преобладают либеральные настроения.
Митинг начался на площади перед Музеем изобразительных искусств, затем его участники прошествовали к улице Каплан, где расположен комплекс правительственных зданий.
Собравшиеся держали транспаранты с надписью «Народ требует судебную реформу!». Также протестующие скандировали: «Верховный суд будет править не нами, а избранным правительством».
С момента начала протестов в январе, это первая масштабная акция, устроенная в поддержку реформы суда. Ранее сторонники Нетаньяху митинговали в понедельник у здания Кнессета в Иерусалиме. Напомним, что в понедельник глава израильского правительства объявил о приостановке реформы.