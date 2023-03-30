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Тель-Авив перекрывали сторонники Нетаньяху

Протестующие против судебной реформы в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В либеральном Тель-Авиве впервые прошла акция в поддержку судебной реформы. Это вторая масштабная акция правых сил в Израиле с момента объявления реформы.

В Тель-Авиве прошла первая масштабная акция поддержки судебной реформы, инициированной коалиционным правительством Биньямина Нетаньяху. Всего участие в митинге приняло около двух тысяч демонстрантов.

Эта первая подобная акция сторонников реформы в Тель-Авиве, среди населения которого преобладают либеральные настроения.

Митинг начался на площади перед Музеем изобразительных искусств, затем его участники прошествовали к улице Каплан, где расположен комплекс правительственных зданий.

Собравшиеся держали транспаранты с надписью «Народ требует судебную реформу!». Также протестующие скандировали: «Верховный суд будет править не нами, а избранным правительством».

С момента начала протестов в январе, это первая масштабная акция, устроенная в поддержку реформы суда. Ранее сторонники Нетаньяху митинговали в понедельник у здания Кнессета в Иерусалиме. Напомним, что в понедельник глава израильского правительства объявил о приостановке реформы.

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