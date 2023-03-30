Москва и Тегеран договорились о создании Ассоциации цифровой экономики

Опубликовано: 20:57, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В текущем году Россия создаст вместе с Ираном международную Ассоциацию цифровой экономики. К концу года в нее должны войти 5-6 государств.

Москва и Тегеран заключили соглашение о создании международной Ассоциации цифровой экономики. Такое заявление сделал в четверг исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна.

Александр Бражников акцентировал внимание на том, что она станет неким гарантом совместных действий России, Ирана и других дружественных стран в области цифровой экономики.

По его словам, основная идея заключается в том, чтобы объединить усилия ряда мировых государств и создать полезный продукт - совместный биткойн, золотой стандарт и так далее.

Исполнительный директор РАКИБ отметил, что создание ассоциации запланировано на этот год, на первом этапе в нее войдут 5-6 стран.