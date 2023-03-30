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США ответили на обвинения в организации протестов в Израиле

США ответили на обвинения в организации протестов в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Госдеп США полностью отверг все обвинения в организации протестов в Израиле. Ранее об этом писала, в частности, газета The Times of Israel.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил о том, что утверждения о причастности США к протестам в Израиле абсолютно лживы. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге.

«Эти обвинения - полная и абсолютная ложь. <…> Мы поддерживаем широкий набор программ в сфере гражданского общества по всему миру, не только в Израиле»

– заверил он.

Далее Пател отметил, что все упоминания о том, что за протестами в Израиля стоят США «абсолютная ложь».

Напомним, что начиная с января израильское общество фактически раскололось из-за инициативы проведения правительственной реформы, направленной на ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

Ранее газета The Times of Israel, ссылаясь на собственные источники, писала о том, что окружении израильского премьера звучат голоса о том, что за организацией протестов стоит Вашингтон.

Кто финансирует протесты в Израиле

Кто финансирует протесты в Израиле

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