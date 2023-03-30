США ответили на обвинения в организации протестов в Израиле

Опубликовано: 21:26, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдеп США полностью отверг все обвинения в организации протестов в Израиле. Ранее об этом писала, в частности, газета The Times of Israel.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил о том, что утверждения о причастности США к протестам в Израиле абсолютно лживы. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге.

«Эти обвинения - полная и абсолютная ложь. <…> Мы поддерживаем широкий набор программ в сфере гражданского общества по всему миру, не только в Израиле»

– заверил он.

Далее Пател отметил, что все упоминания о том, что за протестами в Израиля стоят США «абсолютная ложь».

Напомним, что начиная с января израильское общество фактически раскололось из-за инициативы проведения правительственной реформы, направленной на ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

Ранее газета The Times of Israel, ссылаясь на собственные источники, писала о том, что окружении израильского премьера звучат голоса о том, что за организацией протестов стоит Вашингтон.