Популяции животных и птиц будут восстанавливать на Ставрополье

Опубликовано: 20:46, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье запускают программу по восстановлению некоторых популяций животных и птиц. В прошлом году была фиксировалась массовая гибель некоторых видов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга сообщил о том, что в регионе ведется работа над формированием программы по восстановлению популяций животных и птиц. Ранее сообщалось, что в конце 2022 года на Ставрополье фиксировалась массовая гибель некоторых видов.

«Исходя из того, насколько животный мир претерпел изменения, будем формировать предложения в части приобретения тех или иных видов животных»

– сказал он.

Коврыга отметил, что руководство Ставрополья работает во взаимодействии с правоохранителями, ветеринарами и экологами.

Министр отметил, что наибольший ущерб был причинен популяциям зайца-русака, утки-кряквы и лебедя.