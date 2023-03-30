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Популяции животных и птиц будут восстанавливать на Ставрополье

Популяции животных и птиц будут восстанавливать на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье запускают программу по восстановлению некоторых популяций животных и птиц. В прошлом году была фиксировалась массовая гибель некоторых видов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга сообщил о том, что в регионе ведется работа над формированием программы по восстановлению популяций животных и птиц. Ранее сообщалось, что в конце 2022 года на Ставрополье фиксировалась массовая гибель некоторых видов.

«Исходя из того, насколько животный мир претерпел изменения, будем формировать предложения в части приобретения тех или иных видов животных»

– сказал он.

Коврыга отметил, что руководство Ставрополья работает во взаимодействии с правоохранителями, ветеринарами и экологами.

Министр отметил, что наибольший ущерб был причинен популяциям зайца-русака, утки-кряквы и лебедя.

В одном из поселков Ставрополья произошла массовая гибель птиц

В одном из поселков Ставрополья произошла массовая гибель птиц

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