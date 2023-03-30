МИД РФ заявил, что российская сторона будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва потребует отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».
«Мы будем и дальше поднимать эту тему, она для Запада неудобная, будем и далее к ней возвращаться и возвращать эти страны, требовать отчета о национальных расследованиях»
– сказала официальный представитель МИД РФ
Далее Захарова отметила, что избежать повторения подобных атак, можно только установив истинную причину случившегося.
Напомним, что в минувший понедельник, 27 марта, Совбез ООН отклонил совместную резолюцию Китая и РФ о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».