РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

РФ потребует  отчеты по национальным расследованиям диверсий на «Северных потоках»

РФ потребует  отчеты по национальным расследованиям диверсий на «Северных потоках»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД РФ заявил, что российская сторона будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва потребует отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».

«Мы будем и дальше поднимать эту тему, она для Запада неудобная, будем и далее к ней возвращаться и возвращать эти страны, требовать отчета о национальных расследованиях»

– сказала официальный представитель МИД РФ

Далее Захарова отметила, что избежать повторения подобных атак, можно только установив истинную причину случившегося.

Напомним, что в минувший понедельник, 27 марта, Совбез ООН отклонил совместную резолюцию Китая и РФ о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

Путин готов отремонтировать «Северные потоки»

Путин готов отремонтировать «Северные потоки»

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version