Опубликовано: 18:08, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД РФ заявил, что российская сторона будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва потребует отчеты от стран, проводящих национальные расследования по диверсиям на «Северных потоках».

«Мы будем и дальше поднимать эту тему, она для Запада неудобная, будем и далее к ней возвращаться и возвращать эти страны, требовать отчета о национальных расследованиях»

– сказала официальный представитель МИД РФ

Далее Захарова отметила, что избежать повторения подобных атак, можно только установив истинную причину случившегося.

Напомним, что в минувший понедельник, 27 марта, Совбез ООН отклонил совместную резолюцию Китая и РФ о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».