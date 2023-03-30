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Два человека погибли в аварии в Дагестане

Два человека погибли в аварии в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в ДТП погибли два человека, двое были госпитализированы. Трагедия произошла на 45-м км автодороги Махачкала - Верхний Гуниб.

Два человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Буйнакском районе Дагестана.

По данным пресс-службе МВД по республике, на 45-м км автодороги Махачкала - Верхний Гуниб, водитель BMW вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Datsun.

Водитель и один из пассажиров второй иномарки скончались до приезда врачей. Водитель и пассажир BMW и пассажир Datsun госпитализированы.

Уточняется, что сейчас на месте работают автоинспекторы. Выясняются все подробности случившегося.

 

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