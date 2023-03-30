Дагестан сможет хранить выращенные яблоки в крупном фруктохранилище

Опубликовано: 16:23, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Входящая в группу компаний "Рычал-Су" компания "Полоса" построит в Сулейман-Стальском районе Дагестана крупное хранилище фруктов, в котором можно будет сберегать в идеальных условиях более 50 тыс тонн урожая яблок из дагестанских садов.

К 2030 году в Сулейман-Стальском районе Дагестана будет построено гигантское хранилище для длительного хранения яблок – оно будет рассчитано на более 50 тыс тонн свежих фруктов, а построит его компания "Полоса", входящая в группу компаний "Рычал-Су" и выращивающая яблоки в собственных садах.

Компания уже получила у Банка ВТБ кредит на 1,1 млрд рублей, который позволит провести первый этап инвестиционного проекта. В рамках него уже в 2024 году заработает хранилище мощностью более 11 тыс тонн фруктов, в котором будут созданы идеальные условия для длительного хранения, включая регулируемую газовую среду, передает ТАСС.

В дальнейшем, когда фруктохранилище выйдет на проектную мощность, планируется это в 2030 году, в нем можно будет хранить до 50 тыс тонн вкусных фруктов, а его общая площадь вырастет до 50 тыс кв м. Общие инвестиции в проект составят 5,2 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе банка.

Хранить яблоки на новой площадке с современным оборудованием можно будет без потери товарного вида и потребительских свойств 8-10 месяцев, а значит, компания сможет круглогодично поставлять в магазины фрукты с отличными вкусовыми и органолептическими свойствами, - рассказал генеральный директор ООО "Полоса" Омар Абдулмуталибов.

Агропромышленная компания "Полоса" занимается выращиванием яблок и фундука на площади более 5 тыс га земли в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сейчас она регулярно сталкивается с проблемами, связанными с реализацией урожая, из-за отсутствия собственного современного хранилища фруктов.