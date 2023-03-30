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Баку призвал Ереван отказаться от территориальных претензий

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана потребовал от армянской стороны отказаться от территориальных претензий и продолжать свою агрессивную политику, назвав заявление Никола Пашиняна очередной попыткой манипулировать ситуацией в регионе.

Мы призываем Армению полностью отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, заявил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде в ответ на заявление армянского премьера Никола Пашиняна.

Он назвал слова главы правительства Армении "очередной попыткой манипулировать ситуацией в регионе". Также дипломат сообщил, что подобного рода заявления неприемлемы.

Он напомнил, что Армения, выдавая себя за страну с демократией, продолжает вести свою агрессивную политику по отношению к Азербайджану. Гаджизаде подчеркнул, что Пашинян не обладает какими-либо основаниями говорить о решении Международного суда ООН в отношении Лачинской дороги и делать заявления о том, что Баку якобы закрыл ее.

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