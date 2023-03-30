Песков: решений по поездке Путина на АЭС "Аккую" нет

Опубликовано: 14:12, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар"

На сегодня неизвестно, поедет ли Владимир Путин лично на АЭС "Аккую" в конце апреля, примет ли он участие в открытии по видеосвязи. Его представитель Дмитрий Песков заверил, что в любом случае РФ будет представлена там на достойном уровне.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал возможность очного или удаленного участия главы государства в открытии АЭС "Аккую", о котором накануне сообщил президент Турции.

По словам Дмитрия Пескова, на данный момент определенных решений относительно поездки российского лидера в Мерсин либо его участия в церемонии открытия по видеосвязи не выносилось.

"Единственное, что можно сказать, - что, конечно же, так или иначе, российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля"

— Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал проект как "очень важный", пояснив, что он сыграет большую роль в развитии двусторонних отношений.

Кроме того, он констатировал, что создание атомной электростанции имеет большое значение для энергетической отрасли в Турции, так что открытие станции станет "очень важной вехой" для страны.

Поступление ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ядерное топливо на строящуюся станцию привезут уже 27 апреля. Оно будет помещено в соответствующее хранилище.

Как только на АЭС появится топливо, она получит статус ядерного объекта, Турция - статус страны с атомной энергетикой, передает РИА Новости.