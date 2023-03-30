Raiffeisen станет российским банком

Опубликовано: 13:50, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российское подразделение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International будет продано или выведено из состава группы – такое решение приняло общее собрание акционеров, пишут СМИ.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам общего собрания акционеров приняла решение о продаже или выводе из своего состава российской "дочки" группы, - сообщила сегодня газета Der Standard со ссылкой на заявление главы RBI Йоханна Штробля.

Руководство решило рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами, а также в диалоге с соответствующими компетентными органами, - подчеркнул Штробль, передает ТАСС.

Ранее в отчете RBI "Предварительные итоги 2022 года" руководство группы сообщало, что будущее российского Райффайзенбанка пока неясно, но он может уйти из России. Проведение его рекапитализации не планируется, а кредитный портфель в стране сохранит действующий уровень, - отмечалось в отчете.