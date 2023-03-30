В России снова растет число новых заболевших коронавирусом

Опубликовано: 13:03, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще более 10 тысяч человек, средний уровень заболевания снова начинает расти, и наиболее тревожную динамику болезни опять показывает столица.

В России снова растет число новых заболеваний коронавирусом – за минувшие сутки в стране было выявлено 10 750 новых заболевших, следует из данных официальной статистики.

Наибольший рост заболевших снова показывает столица - в Москве выявили 1771 новых заболевших. В Санкт-Петербурге таковых значительно меньше – лишь 1054 новых инфицированных. Выросло число новых заболевших и в Московской области – здесь уже 269 новых инфицированных, в Краснодарском крае заражены еще 205 человек, значительный рост и в Ставропольском крае - COVID-19 здесь обнаружили у 236 жителей, в Крыму 84 новых заболевших.

Чуть ниже заболеваемость в северокавказских республиках. В Кабардино-Балкарии, как и в Дагестане, вирус подтвержден у 17 человек, в Карачаево-Черкесии сообщают о 10 новых заболевших, в Чечне, как и в Ингушетии, лишь по одному новому пациенту, а вот Северная Осетия и Адыгея показали значительный рост инфицированных – 17 и 20 человек соответственно.

В российские больницы госпитализировали 1 714 новых пациента, это на 77,1% больше, чем сутками ранее. Смерть в связи с коронавирусом подтверждена в 32 случаях.