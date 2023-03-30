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Доллар продолжает осторожный рост

Московская валютная биржа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже американская валюта снова показала небольшой рост – она подорожала более чем на 8 копеек. А вот евро ненамного, но все же дешевеет в отличие от юаня, позиции которого остались неизменными.

Сегодня утром на открытии торгов доллар снова пошел в рост – стоимость американской валюты выросла почти на 9 копеек, до 77,24 рубля.

У евро обратная динамика – европейская валюта подешевела более чем на 4 копейки и сейчас стоит 83,76 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.

Неизменным остался лишь курс к рублю у китайской валюты – юань торгуется за 11,20 рубля, показывая небольшой рост в 0,3 копейки.

Напомним, в начале недели доллар значительно потерял позиции, потеряв 33,5 копейки и подешевев до 76,74 рубля.

Доллар уходит на выходные на подъеме

Доллар уходит на выходные на подъеме

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