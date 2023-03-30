Опубликовано: 9:54, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Посол Азербайджана в Израиле заверил, что двусторонние отношения не направлены против третьих стран, Баку по-прежнему привержен данному подходу.

Отношения между Азербайджаном и Израилем длятся почти 31 год и продолжают развиваться, сообщил азербайджанский посол в этой стране Мухтар Мамедов.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие посольства, Азербайджан и Израиль углубляли свои двусторонние связи и осуществляли сотрудничество в разных сферах. По его словам, открытие здания дипмиссии поспособствует расширению отношений в образовании, сельском хозяйстве, обороне и во многом другом.

Посол заявил о росте туристического направления между странами и заинтересованности Израиля к Азербайджану в данной сфере. Дипломат выразил уверенность, что в будущем страны будут увеличивать число авиарейсов.

Кроме того, Мамедов прокомментировал распространяемую информацию о том, что Азербайджан и Израиль якобы направляют свои отношения против третьих государств. Он заверил, что Баку после освобождения своих территорий от оккупации не вмешивается в дела других стран и продолжит придерживаться данного подхода и дальше.