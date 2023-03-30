Роуминг между странами ЕАЭС уйдет в прошлое 

Опубликовано: 5:33, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евразийская экономическая комиссия отравила запрос в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России об отмене роуминга, и российские операторы мобильной связи приняли решение к 2025 году внедрить нововведение.

Уже к 2025 году все крупные российские операторы мобильной связи отменят международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией.

Для введения изменений в ЕЭК до 14 апреля будут направлены данные о количестве абонентов в государствах-членах ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, объеме и стоимости оказанных им услуг сотовой связи, а также сведения о полученных доходах.

Согласно дорожной карте отмены роуминга, операторы стран ЕАЭС после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Телекомкомпании должны разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов" до конца 2024 года, а уже к I кварталу 2025 г снизить ставки международного интерконнекта (межоператорские отношения, определяющие условия и размер взаиморасчетов между операторами за предоставляемый ими трафик) и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Сейчас роуминг в странах ЕАЭС обходится достаточно недешево – так, к примеру 1 Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 рубля/мин, в другие страны – 39 рублей/мин. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ, предоставляющие – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубля/мин, по стране – 2,86 рубля/мин, а звонки в другие страны – 7,49 рублей/мин.