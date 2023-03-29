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Эрдоган допустил запуск АЭС "Аккую" вместе с Путиным

Путин и Эрдоган
© Фото: Сайт Кремля
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию 27 апреля. Именно на этот день запланировано загружение топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине.

Приезд российского лидера Владимира Путина в Турцию 27 апреля возможен, заявил руководитель Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В этот день в Мерсине состоится торжественная церемония загружения топлива на атомной электростанции "Аккую".

По словам турецкого главы, Владимир Путин может принять участие в запуске АЭС в очном формате. При этом он допустил, что российский лидер выйдет на связь по видеоконференции.

Также он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для разрешения конфликта между Москвой и Киевом.

&quot;Аккую&quot; станет ядерным объектом 27 апреля

"Аккую" станет ядерным объектом 27 апреля

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