Ранивший полицейских участник протестов против закона об иноагентах задержан в Грузии

Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции во время акций протеста против закона об иноагентах задержан в Грузии, сообщает МВД страны.
О протестах против закона об иноагентах
Речь идет о массовых демонстрациях, которые потрясли Тбилиси 7-9 марта и после которых власти отозвали вызвавший такой резонанс законопроект. Некоторые протестующие атаковали полицейских с помощью камней и "коктейлей Молотова". Среди стражей правопорядка пострадали 58 человек.
В чем подозревают задержанного?
Спустя три недели оказалось, что 21-летний молодой человек, который ранее уже был судим за неподчинение полиции и причинение легкого вреда здоровью, а также материальный ущерб, находясь в гуще событий на проспекте Руставели кидал камни и взрывную смесь в стражей порядка. В результате его действий есть раненые.
Следствие также полагает, что юноша осуществил поджог полицейской машины.
Идет расследование.