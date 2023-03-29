Ранивший полицейских участник протестов против закона об иноагентах задержан в Грузии

Опубликовано: 23:49, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Молодого человека, который, предположительно, кидал камни и бутылки с взрывчатой смесью в полицию на митингах 7-9 марта, задержали в Грузии. Следствие считает, что он также поджег полицейскую машину.

Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции во время акций протеста против закона об иноагентах задержан в Грузии, сообщает МВД страны.

О протестах против закона об иноагентах

Речь идет о массовых демонстрациях, которые потрясли Тбилиси 7-9 марта и после которых власти отозвали вызвавший такой резонанс законопроект. Некоторые протестующие атаковали полицейских с помощью камней и "коктейлей Молотова". Среди стражей правопорядка пострадали 58 человек.

В чем подозревают задержанного?

Спустя три недели оказалось, что 21-летний молодой человек, который ранее уже был судим за неподчинение полиции и причинение легкого вреда здоровью, а также материальный ущерб, находясь в гуще событий на проспекте Руставели кидал камни и взрывную смесь в стражей порядка. В результате его действий есть раненые.

Следствие также полагает, что юноша осуществил поджог полицейской машины.

Идет расследование.