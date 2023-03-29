"Аккую" станет ядерным объектом 27 апреля

Опубликовано: 21:35, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар"

Турецкий лидер рассказал, какие знаковые события ожидают страну в апреле. По словам Эрдогана, в следующем месяце станция "Аккую" станет ядерным объектом, жители страны получат первый газ с месторождения "Сакарья" в Черном море, поступит в эксплуатацию созданный в Турции электромобиль TOGG.

АЭС "Аккую", которая строится сейчас в районе Гюльнар провинции Мерсин, получит ядерное топливо 27 апреля, заявил турецкий президент.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, таким образом она официально получит статус ядерного объекта.

Газ из Черного моря и электромобиль

Глава государства заявил, что в апреле же заработает газораспределительная станция, которая достраивается сейчас в районе Фильос. Благодаря этому, газ из Черного моря, а именно с месторождения "Сакарья", впервые поступит в Турцию.

Кроме того, отметил Эрдоган, менее чем через неделю, а именно 3 апреля, в его администрацию поступит первый электромобиль, серийный выпуск которого был успешно налажен в Турции, - TOGG, передает Anadolu.