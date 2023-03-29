Опубликовано: 20:51, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Азербайджана и Турции поставлять Венгрии газ через трубопровод TANAP. Он отметил, что Анкара и Баку идут к данной цели.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары и Баку снабжать Венгрию газом при помощи трубопровода TANAP.

На встрече с коллегой из Венгрии Каталин Новак он отметил, что на сегодняшний день Турция помогает Азербайджану с поставками газа через TANAP. По его словам, Анкара и Баку решительно двигаются к цели.

В свою очередь венгерский президент заявила о важности газовых поставок через "Турецкий поток", который занимается поставками газа из РФ. Новак назвала Анкару важным игроком энергобезопасности Венгрии и подчеркнула ключевую роль "Турецкого потока".

Напомним, TANAP – Трансанатолийский трубопровод, входящий в систему Южного газового коридора, протяженность которого составляет 1,85 тыс км.