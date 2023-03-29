Опубликовано: 20:22, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Посольство Азербайджана было торжественно открыто в Тель-Авиве при участии глав МИД обеих стран. Дипломаты высоко оценили этот шаг, Эли Коэн назвал его историческим событием.

Торжественное открытие посольства Азербайджана прошло в Тель-Авиве.

В нем участвовали главы МИД, на мероприятие были приглашены также депутаты, представители общественности и деятели искусств.

Вначале прозвучали гимны обеих стран, затем выступили министры.

О чем говорил глава МИД Азербайджана

Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что работа дипмиссии даст толчок развитию азербайджано-израильского сотрудничества, рассказал, в каких направлениях оно ведется сейчас и обрисовал его перспективы.

Министр также обратил внимание на вклад, который еврейская община вносит в жизнь в Азербайджане. Он отметил, что создание посольства поможет повысить активность азербайджанской диаспоры.

Коэн: открытие посольства - историческое событие

Глава МИД Израиля, в свою очередь, назвал происходящее историческим событием, говорящем об уровне, на который вышли двусторонние стратегические связи.

Коэн напомнил, что Баку - стратегический партнер Тель-Авива, страны ведут тесное сотрудничество в различных областях, и в будущем эти связи будут углубляться.

На открытии также выступили с концертом артисты из Азербайджана.

Визит Байрамова в Израиль и Палестину

Напомним, Джейхун Байрамов прилетел в Израиль накануне вечером. Сегодня он провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, Эли Коэном и министром обороны Йоавом Галантом.

После Израиля азербайджанский министр отправится в Палестину, где также проведет встречи с представителями ее руководства.

Визит Байрамова в ближневосточные страны проходит 29-30 марта.

Президент Азербайджана подписал закон об открытии посольства в Израиле в ноябре прошлого года. В январе 2023 года Ильхам Алиев назначил главу новой дипмиссии. Им стал Мухтар Мамедов.