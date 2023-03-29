Торжественное открытие посольства Азербайджана прошло в Тель-Авиве.
В нем участвовали главы МИД, на мероприятие были приглашены также депутаты, представители общественности и деятели искусств.
Вначале прозвучали гимны обеих стран, затем выступили министры.
О чем говорил глава МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что работа дипмиссии даст толчок развитию азербайджано-израильского сотрудничества, рассказал, в каких направлениях оно ведется сейчас и обрисовал его перспективы.
Министр также обратил внимание на вклад, который еврейская община вносит в жизнь в Азербайджане. Он отметил, что создание посольства поможет повысить активность азербайджанской диаспоры.
Коэн: открытие посольства - историческое событие
Глава МИД Израиля, в свою очередь, назвал происходящее историческим событием, говорящем об уровне, на который вышли двусторонние стратегические связи.
Коэн напомнил, что Баку - стратегический партнер Тель-Авива, страны ведут тесное сотрудничество в различных областях, и в будущем эти связи будут углубляться.
На открытии также выступили с концертом артисты из Азербайджана.
Визит Байрамова в Израиль и Палестину
Напомним, Джейхун Байрамов прилетел в Израиль накануне вечером. Сегодня он провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, Эли Коэном и министром обороны Йоавом Галантом.
После Израиля азербайджанский министр отправится в Палестину, где также проведет встречи с представителями ее руководства.
Визит Байрамова в ближневосточные страны проходит 29-30 марта.
Президент Азербайджана подписал закон об открытии посольства в Израиле в ноябре прошлого года. В январе 2023 года Ильхам Алиев назначил главу новой дипмиссии. Им стал Мухтар Мамедов.