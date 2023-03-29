Опубликовано: 19:49, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выпуск легковушек в России в феврале опустился почти на 70%, превысив январские показатели на 53%. Производство автомобилей в стране сократилось в почти 4 раза.

Российское производство легковушек в феврале текущего года сократилось на 69,9%, что выше январских показателей на 52,6%, сообщает Росстат.

За два месяца этого года Россия произвела почти 54 тыс автомобилей, при этом в прошлом году в январе-феврале показатели были выше на 73,5% (в 3,8 раз).

Грузовиков за два первых месяца удалось создать около 18,4 тыс штук (на 30,6% меньше, чем в 2022 году). При этом в феврале их количество достигло 12,6 тыс штук. Выпуск автобусов в России с начала года упал на 14%.

Производство двигателей внутреннего сгорания в феврале составило 15,5 тыс штук, что на 66,5% меньше прошлогодних показателей. При этом в феврале их произвели на 46% больше, чем в первом месяце 2023 года.