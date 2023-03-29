Опубликовано: 18:45, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Госдуме сообщили о появлении в Иране зернового хаба, который займется экспортом российской продукции за рубеж. Детали проекта будут отработаны в апреле.

Лидер российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с руководителем МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном анонсировал создание зернового хаба, который будет экспортировать российскую продукцию в другие страны.

Он отметил, что для продаж российского зерна будет задействован транспортный коридор Север-Юг, через него и будет поступать зерно в Иран, а затем идти на экспорт. Хаб будет стоять либо в порту Бендер-Аббас, либо Бендер-Хомейни.

По его словам, это будет крупнейший зернового хаб в регионе, добавив, что строительством хаба будут заниматься Москва и Тегеран. При этом Слуцкий предложил и другим странам принять участие в консорциуме.

Также лидер ЛДПР заключил, что Москва приступит к "отработке" деталей проекта после визита помощника президента РФ Игоря Левитина в Иран, который состоится 7 апреля.