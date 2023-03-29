Саакашвили сам отказывается от помогающих ему процедур

Опубликовано: 17:55, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-президент, а ныне осужденный Михаил Саакашвили не позволяет совершать медицинские манипуляции, как только его состояние от них улучшается. Об этом сообщил директор клиники, где лечат оппозиционера.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили сам отказывается от любых медицинских манипуляций, как только ему становится лучше.

Об этом рассказал директор клиники "Вивамеди", где проходит лечение политик, - Зураб Чхаидзе.

По его словам, все анализы у Саакашвили нормальные.

Говоря о состоянии мышц пациента, директор пояснил, что на него негативно влияет то, что оппозиционер большую часть времени проводит в кровати. Ему начали делать ряд процедур, включая, например, электрофорез и массаж.

"Но как только он получил положительный результат, сразу же отказался от лечения"

— Зураб Чхаидзе.

Саакашвили не хочет выздоравливать

Представители Минюста и руководство "Вивамеди" уже несколько раз сообщали, что Саакашвили, его родственники и соратники сами виноваты в ухудшении его здоровья: экс-президент злостно не выполнял рекомендации врачей, например, не ел калорийную пищу, которая помогла бы ему набрать вес.