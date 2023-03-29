Опубликовано: 17:40, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: телеграм-канал МИД РФ

В МИД Ирана рассчитывают на подписание документа о сотрудничестве с Россией в апреле. Тегеран считает, что его отношения с Москвой развиваются правильно.

Мы намерены подписать договор о сотрудничестве с Россией в апреле, развитие наших отношений находятся на правильном пути, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, который находится в Москве с официальным визитом.

По словам главы иранского МИД, встречи с российскими партнерами подтверждают значимость сотрудничества Москвы и Тегерана во всех сферах. Он добавил, что Иран хочет развивать вместе с Россией туристическое и инвестиционное направления.

Иранский министр отметил, что Тегеран рассчитывает на подписание документа о сотрудничестве с Москвой в апреле, сообщив, что договор в настоящее время находится на завершающей стадии согласования.