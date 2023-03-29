Глава МИД Ирана отверг обвинения США в атаке на американскую базу

Опубликовано: 16:59, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Ирана опроверг информацию о том, что иранский БПЛА атаковал базу США в Сирии. Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Тегерану не нужна конфронтация с Вашингтоном.

Ирану не нужна напряженность в отношениях с США, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Тегеран не ищет конфронтации с Вашингтоном.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что обвинения США относительно атаки на американскую военную базу являются безосновательными.

Ранее в Пентагоне заявили, что база антитеррористической коалиции в Сирии была атакована иранским беспилотником. В результате нападения один американский сотрудник контрактной службы погиб, еще один был ранен. Ранения также получили пятеро военнослужащих США.