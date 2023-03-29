Иран оценил роль РФ в восстановлении ядерной сделки 

Опубликовано: 16:18, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел Ирана заявил, что России продолжает прилагать усилия по возвращению сторон к соблюдению положений СВПД. Также он констатировал воски уровень двусторонних отношений.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что официальный Тегеран положительно оценивает усилия российской стороны на переговорах по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Абдоллахиян отметил, что намерен обсудить ситуацию вокруг СВПД со своим коллегой Сергеем Лавровым.

По словам иранского министра, Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу.

«Одна из тем наших переговоров с господином Лавровым – СВПД и возврат сторон к исполнению своих обязательств. Москва сыграла важную роль на последнем раунде переговоров Ирана с группой «четыре плюс один» в Вене»

– сказал он.

Далее Абдоллахиян констатировал, что Россия и Иран положительно оценивают достижения во всех сферах сотрудничества.