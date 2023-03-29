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Эр-Рияд утвердил меморандум о присоединении к ШОС

Эр-Рияд утвердил меморандум о присоединении к ШОС
Кабмин Саудовской Аравии 29 марта дал добро на получение королевством статуса-партнера ШОС. Это первый шаг на пути полноправного членства Эр-Рияда в организации

На состоявшемся сегодня заседании кабмина Саудовской Аравии был одобрен меморандум о получении страной королевством статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, пишут местные СМИ.

Это первый шаг, необходимый для того, чтобы стать полноправным членом организации.

Странами-партнерами ШОС сегодня являются шесть стран, включая Азербайджан, Армению и Турцию. В саму организацию входят восемь государств, еще 4 обладают статусом наблюдателя.

Напомним, в начале этого месяца власти Ирана сообщили о готовности Исламской Республики стать членом ШОС и активно участвовать в ее работе.

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